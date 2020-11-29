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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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На Сумщине 28185 случаев COVID-19: подробности

По состоянию на 29 ноября в Сумской области 28185 случая заболевания коронавирусной инфекцией.

За минувшие сутки COVID-19 подтвердили у 582 человек (Сумы - 247, Шостка – 29, Конотоп – 27, Ахтырка - 63, Глухов - 37, Лебедин - 31 Белопольский р-н – 15, Бурынский р-н – 13, Великописаревский р-н - 3, Глуховский р-н - 2, Конотопский р-н - 3, Краснопольский р-н – 17, Кролевецкий р-н - 36, Лебединский р-н - 4, Ахтырский р-н - 10, Путивльский р-н - 7, Середина-Будский р-н – 11, Сумской р-н – 21, Тростянецкий р-н - 4, Шосткинский р-н - 2).

За все время пандемии на Сумщине было зафиксировано 359 летальных случаев.

Сейчас от COVID-19 в Сумской области выписаны 10324 человека, из них за минувшие сутки - 67 (Сумы - 46, Глухов - 3, Белопольский р-н - 2, Великописаревский р-н - 1, Глуховский р-н - 7, Тростянецкий р-н - 1, Ахтырский р-н - 1, Сумской р-н - 5, Тростянецкий р-н - 1).

По информации Сумского областного лабораторного центра МЗ Украины, за все время пандемии коронавируса в Украине в г. Сумы было зафиксировано 15417 случаев заболевания, в Сумском районе - 1867, Белопольский район - 765, Бурынский район - 501, Великописаревский р-н - 72, г. Глухов - 676, Глуховский район - 147, г. Конотоп - 1177, Конотопский район - 244, Краснопольский р-н - 265, Кролевецкий район - 725, г. Лебедин - 798, Лебединский р-н - 117, Липоводолинский р-н - 113, Недригайловский район - 324, г. Ахтырка - 1151, Ахтырский р-н - 283, Путивльский район - 181, г. Ромны - 889, Роменский район - 274, Середина-Будский р-н - 103, Тростянецкий район - 802, г. Шостка - 989, Шосткинский р-н - 76, Ямпольский р-н - 229.

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