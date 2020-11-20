15-річна сумчанка знову втекла з дому

Це далеко не перший випадок, коли дівчинка тікала з дому. Працівники ювенальної превенції та Сумського відділу поліції знову розшукують школярку і сподіваються на допомогу громадян.
На вигляд Ангеліна 15 років, зростом близько 160 см., худорлявої статури. Має темно-русяве волосся середньої довжини та блакитно-сірі очі.
При собі має мобільний телефон, який наразі вимкнений.
На пошуки Ангеліна орієнтований особовий склад Сумського відділу поліції патрульної поліції та громадськість.
Правоохоронці звертаються до всіх небайдужих громадян з проханням допомогти у розшуку зниклої дівчини, і якщо комусь відоме її місцеперебування, повідомити про це на адресу: Сумська область, м. Суми, вул. Першотравнева 21, тел.: (0542) 66-72-04, 050-30-72-005, 050-40-73-102 або 102.
Будемо вдячні за допомогу.
Відділ комунікації поліції Сумської області