15-річна сумчанка знову втекла з дому До поліції звернулась мама 15-річної Ангеліни і розповіла, що дочка 28 листопада пішла з приміщення Сумської обласної дитячої клінічної лікарні і зникла.

Це далеко не перший випадок, коли дівчинка тікала з дому. Працівники ювенальної превенції та Сумського відділу поліції знову розшукують школярку і сподіваються на допомогу громадян.

На вигляд Ангеліна 15 років, зростом близько 160 см., худорлявої статури. Має темно-русяве волосся середньої довжини та блакитно-сірі очі.

При собі має мобільний телефон, який наразі вимкнений.

На пошуки Ангеліна орієнтований особовий склад Сумського відділу поліції патрульної поліції та громадськість.

Правоохоронці звертаються до всіх небайдужих громадян з проханням допомогти у розшуку зниклої дівчини, і якщо комусь відоме її місцеперебування, повідомити про це на адресу: Сумська область, м. Суми, вул. Першотравнева 21, тел.: (0542) 66-72-04, 050-30-72-005, 050-40-73-102 або 102.

Будемо вдячні за допомогу.

Відділ комунікації поліції Сумської області