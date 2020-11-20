В Сумах спасатели ликвидировали возгорание дачного дома 29 ноября в 1:17 на линию экстренного вызова 101 поступило сообщение возгорания пристройки к дачному дому по ул. Родниковая в кооперативе «Строитель-2» в с. Верхнее Песчаное в Сумах.

О возгорании сообщила соседка, которая увидела дым и пламя из-под кровли. На место происшествия было направлено отделение дежурных караулов 1-й и 3-й Государственных пожарно-спасательных частей.

По прибытию было установлено, что огнем охвачено кровлю пристройки на площади до 10 кв. м. Существовала угроза дальнейшего распространения огня на само здание. В 1:45 возгорание локализовали, а в 2:06 -полностью ликвидировали.

Всего на тушение было привлечено 2 единицы техники и 8 человек личного состава от Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.