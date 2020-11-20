В Сумах снова горела заброшенная школа За минувшие сутки пожарные дважды ликвидировали возгорание в неэксплутируемых зданиях.

28 ноября в 10:58 на линию экстренного вызова 101 поступило сообщение о возгорании в неэксплуатируемом здания по ул. Мира областного центра. О пожаре сообщили случайные прохожие, которые увидели дым. На место происшествия было направлено отделение дежурного караула 2-й Государственной пожарно-спасательной части.

По прибытию на место вызова было установлено, что пламя охватило пол на площади до 1 кв. м и мусора на площади 1 кв. м. Существовала угроза распространения огня по всему сооружению.

В 11:13 возгорание локализовали, а в 11:15 - полностью ликвидировали.

29 ноября похожий случай произошел по ул. Перова в г. Сумы, где в 5:44, в Службу спасения 101 поступило сообщение о пожаре в неэксплуатируемом жилом доме.

Прибыв на место, пожарные установили, что огнем охвачено кровлю на площади до 2 кв. м и стены на площади до 5 кв. м. Существовала угроза распространения огня на соседские рядом расположенные жилой дом и хозяйственную постройку.

В 6:05 огонь локализовали, а в 6:27 - полностью ликвидирован.

В обоих случаях на тушение были привлечены 3 единицы специальной техники и 12 человек личного состава от Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.