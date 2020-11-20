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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 13:03287

Сумские биатлонисты провалили спринт на Кубке мира

Скоротечная программа этапа Открытия биатлонного сезона Кубка мира в финском Контиолахти продолжилась сегодня спринтерскими гонками.

Вчерашние наполненные интригой индивидуальные гонки позволяли надеяться на острую борьбу и в спринте, но…

Все ориентиры, которые были поставлены первой дюжиной стартовавших спортсменов, моментально потеряли смысл после того, как второй огневой рубеж прошел норведец Йоханнес Бё. Вопрос о победителе на повестке дня больше не стоял. Если в прошлом сезоне конкуренцию обладателю Кубка мира за счет массовости создавали французы, то сейчас пока команда в поиске вожака после ухода Мартена Фуркада, и результаты «трехцветных» далеки от норвежского лидера. Обозначить борьбу мог попытаться Эмильен Жаклен, но после двух промахов в стойке на подиум он уже не претендовал, финишировав в итоге восьмым.

А компанию Йоханнесу на церемонии награждения составили… шведы! Вчерашняя феерия женской сборной продолжилась сегодня и в мужском спринте. Причем Себастьяну Самуэльсону и Мартину Понсилуоме даже не понадобилось закрывать все десять мишеней: оба забежали на подиум, преодолев по одному кругу штрафа. Да, проиграли они времени победителя 44 и 48 секунд соответственно. Тем не менее, уровень формы шведской команды в начале сезона по-настоящему впечатляет.

Любопытно было отдельно посмотреть и на вчерашнего победителя Стурла Легрейда. Понятно, что удержать желтый биб надолго молодому спортсмену было не по силам, но хотелось получить ответ: случаен ли был успех в индивидуальной гонке? Пока, пожалуй, от громких авансов стоит воздержаться, даже несмотря на очевидный потенциал 23-летнего биатлониста. Но для того, чтобы стабильно бросать вызов сильнейшим биатлонного мира, пяти гонок на уровне Кубка мира явно маловато.

Надежды украинских болельщиков на то, что после неудачной индивидуальной гонки лидеры украинской команды реабилитируются в спринте, увы, не оправдались. Пока сложно сказать, связано это с ошибками в подготовке или является результатом продуманной стратегии Юрая Санитры по постепенному набору формы по ходу сезона, но пока и Артем Прима, и, особенно Дмитрий Пидручный далеки от тех кондиций, которые позволили бы бороться хотя бы на прошлогоднем уровне. Да и у остальных ребят и скорость, и стрельба оставляли желать много лучшего.

Единственный повод для оптимизма – попытка работать на огневых рубежах быстро: уроженец Сумщины Руслан Ткаленко и Дмитрий Пидручный сегодня в восьмерке лучших по скорострельности. Осталось синхронизировать быструю работу с точностью.

Гонка без попадания украинцев в зачетную зону заставила вспомнить не самые приятные годы смены поколений в середине 2000-х. Однако сейчас в распоряжении главного тренера есть очень приличный кадровый резерв, потому не стоит паниковать заранее: это всего лишь первые старты, и остается надеяться, что к первому этапу Юраю Санитре удастся найти ключи к гораздо более высоким результатам своей команды.

Пока же после двух стартов мужская команда Украины занимает совсем не свойственное для себя 16-е место в Кубке наций. Хорошо, что после этого спринта нет гонки преследования, пишет biathlon.com.ua.

Спринт. Мужчины

1.  Йоханнес Тингнес Бё (0+0)  23:53:0

2.  Себастьян Самуэльссон (1+0)  +44,1

3.  Мартин Понсилуома (1+0)  +47,9

...

57.  Дмитрий Пидручный (0+3)  +2:55,9

59.  Артем Прима (2+1)  +3:02,5

65.  Тарас Лесюк (0+2)  +3:22,0

70.  Богдан Цымбал (2+2)  +3:28,0

71.  Руслан Ткаленко (2+1)  +3:28,5

Спорт
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