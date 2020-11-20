Как правильно вызвать скорую помощь: сумчанам дали подробные разъяснения

Ответы на пять вопросов о ЭМП опубликованы на странице НСЗУ в Facebook. Среди них, в частности, и то, приедет ли "скорая" к пациенту с предполагаемым или подтвержденным коронавирусом.
- самостоятельно обратиться в подразделение ЭМП.
В то же время диспетчер имеет право отказать в вызове, который по сути является необоснованным именно для службы экстренной (скорой) медицинской помощи.
Нет. Оказание экстренной медицинской помощи по номеру 103 является бесплатным для пациентов, которые находятся в неотложных состояниях, в частности:
на месте происшествия (на улице, в общественных местах, на производстве, в различных учреждениях);
во время транспортировки пациента, требующего предоставления экстренной медицинской помощи в это время – с места происшествия в больницу, или в ответ на обращение медицинских работников;
в случае личного обращения пациента, находящегося в угрожающем для жизни состоянии, в подразделение ЭМП.
Скорая помощь обязательно приедет к человеку, который нуждается в неотложной помощи. В частности, при:
- обмороках и судомах;
- внезапных расстройствах дыхания и внезапной боли в области сердца;
- рвоте кровью и внешних кровотечениях;
- острой боли в брюшной полости;
- признаках острых инфекционных заболеваний;
- нарушении речи, слабости в конечностях, возникших внезапно;
- гипо- и гипергликемической коме;
- острых психических расстройствах, угрожающих жизни и здоровью пациента и/или других лиц;
- всех видаз травм и поражении электрическим током, молнией, при тепловых ударах, асфиксии и тому подобное;
- повреждениях в ДТП, аварии на производстве, стихийных бедствиях;
- отравлениях, укусах животных, змей, пауков и насекомых, а также анафилактических реакциях;
- нарушении нормального течения беременности.
"Главное правило – предоставлять достоверную информацию диспетчеру, который ответит на звонок по телефону 103. Нельзя скрывать ни симптомы, ни другую важную информацию. Например, если к пациенту с подозрением на инсульт вызывают скорую, обязательно нужно сообщить о повышенной температуре, если она есть. Также нельзя преувеличивать имеющиеся симптомы с целью, чтобы диспетчер принял вызов. Заведомо ложный вызов специальных служб влечет наложение штрафа. А самое главное, что человек, который действительно нуждается в экстренной помощи, может ее не дождаться: все бригады будут заняты" , – объясняют в НСЗУ.
Там добавляют: алгоритм вызова по номеру 103 можно посмотреть здесь.
Медики говорят, что карета скорой помощи обязательно приедет в случае критического состояния пациента. Например, когда у него наблюдается затрудненное дыхание, дыхательная недостаточность, повышение температуры выше 38°C, что плохо поддается коррекции, внезапное ухудшение состояния.
Бригада экстренной медпомощи оценит состояние больного с симптомами или подтвержденным COVID-19 на месте вызова и при необходимости транспортирует в больницу, которая определена в регионе для лечения пациентов с коронавирусной болезнью. Если по заключению бригады ЭМП пациент не нуждается в госпитализации, ему окажут необходимую медицинскую помощь на месте и рекомендации по самоизоляции.