Сумщина продолжает лидировать по показателям заболеваемости COVID-19 По состоянию на 29 ноября высокий показатель заболеваемости COVID-19 зафиксировано в четырех областях. Лидер - Сумщина.

По данным Министерства здравоохранения, высокий показатель заболеваемости COVID-19 за 14 дней зафиксирован в Сумской (971,4 на 100 тыс. населения), Черкасской (803,2), Киевской (701,7), Запорожской (694, 5) областях. Также высокий уровень заболеваемости в Черниговской (678,8 ), Черновицкой (621,8 ) и Житомирской (611,9) областях.

В Киеве этот показатель составляет 620,5, а средний по Украине - 490,5 на 100 тыс. населения.

Загруженность больничных коек в целом по стране за последние 5 дней составляет 47,5% по состоянию на 29 ноября. На Сумщине – 45,1%, пишет Суспільне.