На Сумщине прогнозируют дожди и снег В понедельник, 30 ноября, атмосферный фронт принесет в Сумскую область осадки в виде дождя и снега.

Днем значительный дождь и снег, местами возможно образование неустойчивого снежного покрова, налипание мокрого снега, на дорогах гололедица, ночью и утром местами туман. Ветер переменных направлений 3-8 м/с. Температура воздуха в течение суток составит -1 .. + 4 °C. С наступлением календарной зимы, 1 - 2 декабря, ожидается небольшой снег, мокрый снег, местами налипание мокрого снега, на дорогах гололедица. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура воздуха снизится и составит в течение суток -4 .. + 1 °C.