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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 17:32264

Сумские биатлонистки пробежали мимо очков на Кубке мира

Великое скандинавское противостояние в финском Контиолахти продолжилось в женском спринте, который завершил программу Открытия биатлонного сезона Кубка мира.

Как и в состоявшейся несколькими часами ранее мужской гонке, у девушек тон задавали представительницы Норвегии и Швеции.

Но на этот раз две сборных обменялись призовыми местами. Золото спринта завоевала шведка Ханна Эберг, а чуть ниже нее на пьедестале почета расположились Марте Олсбю Ройселанд и Каролин-Оффигстад Кноттен.

Причем в начале гонки шведки вообще испугали чуть ли не всей командой в полном составе. Та же Ханна Эберг и ее младшая сестра Эльвира на разгоне показали лучшее время, оставив позади всех записных «бегунков». И будь Эльвира чуть точнее, мы бы увидели и первый шведский сестринский дубль на подиуме. Пока же наверху красуется лишь Ханна, одержавшая свою пятую победу – по одной на Олимпиаде и чемпионате мира, и три – в гонках Кубка мира.

Лишь первый личный подиум в карьере заработала сегодня 25-летняя Каролин-Оффигстад Кноттен, которой для завоевания призового места не помешал даже более поздний стартовый номер и начавшая разбиваться трасса. На финише она оказалась в 14-ти секундах позади куда более опытной подруги по сборной Марты Олсбю Ройселанд.

В украинской команде повод для сдержанного оптимизма подарила Елена Пидгрушная, продемонстрировавшая, что неудача в индивидуалке была досадной случайностью, а принципиально к старту сезона капитан команды подошла в совсем неплохой форме. Особенно это проявилось на последнем круге, который Лена пробежала в одни ноги с Ханной Эберг и отыграла четыре позиции, в итоге финишировав 10-й.

Совсем немного для попадания в зачетную зону не хватило еще одной нашей биатлонистке – Вале Семеренко, для которой это был дебютный официальный старт в сезоне. Учитывая предстартовые слова Юрая Санитры о том, что Вале сейчас сложно проводить всю гонку на высоком уровне, сегодняшний спринт рассматривался в первую очередь, как возможность «разогнаться» и почувствовать соревновательный ритм. Получилось это с 41-м временем в гонке и одним штрафным кругом. И всего лишь в 0,3 секунды от зачетной зоны.

На первой половине дистанции приятно удивила Дарья Блашко. После прилично проведенного первого круга дистанции и очень быстрой работы на рубеже в стрельбе лежа, молодая украинка вышла на дистанцию четвертой! И лидерскому графику Эберг уступала всего 20 секунд! Но пока терпеть на одном уровне всю дистанцию у Даши не получается. Тем более, на такой непростой по рельефу трассе, как Контиолахти. Знаменитая «стена» ударила по дыханию спортсменки, и на стойке Блашко допустила два промаха, после которых оказалась уже вне зачетной зоны, финишировав 50-й.

Юлия Джима и Вита Семеренко также по два раза заглядывали на круг штрафа и финишировали 60-й и 71-й соответственно – на данном этапе достойный результат девушкам принесет только чистая работа на рубежах…

Открытие биатлонного сезона в Кубке мира две наших девушки завершают на 21 месте в общем зачете: Юлия Джима и Елена Пидгрушная, завоевав по разу место в топ-10 отдельных гонок, представляют нашу команду в топ-30 тотала. В Кубке наций женская сборная Украины – девятая. Но уже в ближайший четверг все зачеты вновь претерпят серьезные изменения – 3 декабря в Контиолахти стартует первый полновесный этап Кубка мира, пишет biathlon.com.ua.

Спринт. Женщины

1.  Ханна Эберг  (0+0)  21:01,4

2.  Марте Олсбю Ройселанд  (0+0)  +23,9

3.  Каролин-Оффигстад Кноттен  (0+0)  +37,8

...

10.  Елена Пидгрушная  (1+0)  +1:07,4

41.  Валя Семеренко  (0+1)  +1:52,2

50.  Дарья Блашко  (0+2)  +2:08,1

60.  Юлия Джима  (1+1)  +2:24,0

71.  Вита Семеренко  (1+1)  +2:45,6

Спорт
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