Сколько сумчан лечатся от коронавируса в больницах? Цифры назвала сегодня сегодня, 30 ноября, во время аппаратного совещания в мэрии начальник горотдела здравоохранения Елена Чумаченко.

По ее словам, в пятой горбольнице лечатся 110 человек, 20 из них на кислородной поддержке, 4 в отделении интенсивной терапии, 2 подключены к аппаратам ИВЛ.

В 4-й больнице 32 пациента, 26 получают кислород свободным потоком.

В детской больнице 22 человек, 16 из них с подозрением на COVID-19, 6 с подтвержденным диагнозом, 3 в отделении интенсивной терапии, 1 получает кислород свободным потоком.

Всего свободных 63 (все снабжены кислородом) койки для взрослых и 93 (59) детских.

Кроме того, в областном инфекционном центре лечатся 32 сумчагн, 2 на кислородной поддержке, 2 в интенсивной терапии.

В областной госпитале ветеранов 21 сумчанин, 15 получают кислород, 1 в интенсивной терапии.