Кто чаще всего умирает в Сумах от коронавируса? Цифры назвала сегодня сегодня, 30 ноября, во время аппаратного совещания в мэрии начальник горотдела здравоохранения Елена Чумаченко.

По ее словам, чаще всего умирают пациенты возрастом 65-69 лет - 18,6%, 70-74 и 60-64 – по 17,4%, 80-84 - 12,4%. Всего умер 161 сумчанин.