В Сумах на самоизоляции из-за коронавируса 17 классов Об этом сегодня, 30 ноября, во время аппаратного совещания в мэрии сообщила начальник горуправления образования Антонина Данильченко.

По ее словам, на сегодня в детсадах функционирует 439 групп, болеют 28 сотрудников, на самоизоляции 168 детей, В школах на самоизоляции 17 классов – это 523 детей. Болеют 14 учеников и 17 педагогов.