Сумчане стали больше болеть ОРВИ

По данным еженедельного мониторинга, на прошлой неделе в Сумах зарегистрировано 1518 случаев заболевания ОРВИ, что на 12% больше, чем за предыдущую неделю (1336). Среди заболевших 58,4% это дети до 18 лет. Интенсивный показатель заболеваемости составляет 574,6 на 10 тыс. населения, что ниже порогового уровня – 665,3. Госпитализировано на прошлой неделе 34 жителей города – все дети. Это 2,2% ото всех заболевших. Заболеваний гриппом и летальные случаи не зарегистрированы.
На сегодня 461 человек провел вакцинацию против гриппа.
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