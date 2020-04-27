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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 09:02305

Сумчане стали больше болеть ОРВИ

Об этом сегодня, 30 ноября, сообщила начальник горотдела здравоохранения Елена Чумаченко во время аппаратного совещания в мэрии.

По данным еженедельного мониторинга, на прошлой неделе в Сумах зарегистрировано 1518 случаев заболевания ОРВИ, что на 12% больше, чем за предыдущую неделю (1336). Среди заболевших 58,4% это дети до 18 лет. Интенсивный показатель заболеваемости составляет 574,6 на 10 тыс. населения, что ниже порогового уровня – 665,3. Госпитализировано на прошлой неделе 34 жителей города – все дети. Это 2,2% ото всех заболевших. Заболеваний гриппом и летальные случаи не зарегистрированы.

На сегодня 461 человек провел вакцинацию против гриппа.

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