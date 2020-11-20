На Сумщине 28831 случай заболевания COVID-19: подробности По состоянию на 30 ноября в Сумской области 28831 случай заболевания коронавирусной инфекцией.

За минувшие сутки COVID-19 подтвердили у 646 человек (Сумы - 299, Шостка – 12, Ромны – 13, Ахтырка - 91, Глухов - 13, Лебедин – 10, Белопольский р-н – 20, Бурынский р-н – 11, Великописаревский р-н - 1, Глуховский р-н - 2, Конотопский р-н - 3, Краснопольский р-н – 12, Кролевецкий р-н - 22, Лебединский р-н - 2, Липоводолинский – 14, Ахтырский р-н - 31, Путивльский р-н - 17, Середина-Будский р-н – 1, Сумской р-н – 41, Тростянецкий р-н - 12).

За все время пандемии на Сумщине было зафиксировано 363 летальных случаев. Из них 4 за последние сутки – Сумы и Тростянецкий район – по 2.

Сейчас от COVID-19 в Сумской области выписаны 10701 человек, из них за минувшие сутки - 378 (Сумы - 124, Конотоп – 65, Ахтырка – 7, Глухов - 79, Белопольский р-н - 4, Глуховский р-н - 6, Конотопский – 11, Краснопольский – 1, Кролевецкий – 41, Липоводолинский – 13, Ахтырский р-н - 8, Сумской р-н - 19).