В Сумах микрорайон остался без транспорта Сумской перевозчик отказался от неприбыльного маршрута.

Об этом сегодня, 30 ноября, во время аппаратного совещания в мэрии сообщил начальник транспортного отдела Сергей Яковенко.

По его словам, от перевозчика «СНД-Автотранс» было получено письмо об отказе от обслуживания маршрута № 8 (Василевка - Тополянская). Сейчас проходят переговоры с другими перевозчиками о заключении временного договора.

Напомним: этот маршрут бросают уже который раз за последние три года. При этом раньше было два маршрута, связывавший Василевку и Тополю (№ 8 и 58), но два года назад 58 трансформировался в 58А (Тополя - Басы), который отдали КП «Электроавтотранс». Так что сейчас Василевка совсем осталась без транспорта.