Мэр Сум пообещал отремонтировать еще один мост

Об этом сегодня, 30 ноября, во время аппаратного совещания в мэрии сообщил директора КП «Дорремстрой» Александр Вегера.
- По ул. Белопольское шоссе у нас запланировано финансирование на следующий год. Объявляем тендер, и будем выполнять ремонтные работы, - перебил его мэр Александр Лысенко.
- Мы провели дополнительное обследование и выяснили, что там настолько тяжелая ситуация, что я бы хотел, чтобы вы пригласили полицию, балансодержателя и транспортников, чтобы мы решили эту ситуацию. Важно, чтобы мы не допустили ситуацию, которая приведет к тяжелым последствиям, - настоял Александр Вегера.
Мэр согласился собрать совещание.
Напомним6 об аварийном состоянии этого моста тот же А.Вегера говорит уже больше 10 лет.
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