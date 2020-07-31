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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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Мэр Сум пообещал отремонтировать еще один мост

Белопольский мост в Сумах нуждается в срочном ремонте.

Об этом сегодня, 30 ноября, во время аппаратного совещания в мэрии сообщил директора КП «Дорремстрой» Александр Вегера.

- По ул. Белопольское шоссе у нас запланировано финансирование на следующий год. Объявляем тендер, и будем выполнять ремонтные работы, - перебил его мэр Александр Лысенко.

- Мы провели дополнительное обследование и выяснили, что там настолько тяжелая ситуация, что я бы хотел, чтобы вы пригласили полицию, балансодержателя и транспортников, чтобы мы решили эту ситуацию. Важно, чтобы мы не допустили ситуацию, которая приведет к тяжелым последствиям, - настоял Александр Вегера.

Мэр согласился собрать совещание.

Напомним6 об аварийном состоянии этого моста тот же А.Вегера говорит уже больше 10 лет.

Общество Белопольский мост Ремонт моста

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