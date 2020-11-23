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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 10:12806

На Сумщине 81-летнего убийцу посадят на 8 лет

К 8 годам лишения свободы осужден мужчина за убийство товарища, с которым дружил более 50 лет.

Тростянецким отделом Ахтырской местной прокуратуры поддержано публичное обвинение в отношении 81-летнего мужчины, который лишил жизни товарища.

Речь идет о событии, которое произошло 5 марта 2018 года. Утром в полицию поступило сообщение об обнаруженном в помещении летней кухни одного из домовладений трупе 83-летнего жителя с. Артемо-Растовка Тростянецкого района с явными признаками телесных повреждений. Прибыв на место, правоохранители рядом с телом обнаружили также и топор со следами, похожими на кровь.

«В убийстве признался хозяин дома, который дружил с потерпевшим более 50 лет. Мужчина объяснил, что они некоторое время распивали спиртные напитки, после чего он думал, что его товарищ пошел домой. Через некоторое время увидел якобы неизвестного, который стоял в летней кухне. Не узнав своего товарища, мужчина несколько раз ударил «незнакомца» топором по голове», - рассказал прокурор Тростянецкого отдела Ахтырской местной прокуратуры Виталий Казьмин.

Согласно заключению экспертов, обвиняемый осознавал свои действия и мог ими управлять. По приговору суда он признан виновным в умышленном убийстве и приговорен к 8 годам лишения свободы (ч. 1 ст. 115 УК Украины), сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Право
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