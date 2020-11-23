Сумчане стали больше травмироваться Количество сумчан, которые обратились в лечебные учреждения города по поводу получения травм, несколько увеличилась: 354 человека за неделю против 292 за предыдущую.

Повреждений, полученных в быту, - 167, уличных травм - 137, производственных - две, дорожно-транспортных - две, спортивных - 21, другие – 25, сообщили в горотделе здравоохранения.