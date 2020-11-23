На Сумщине пожарные ликвидировали возгорание жилого дома 29 ноября в 18:52 на линию экстренного вызова 101 поступило сообщение о сгорания жилого дома в с. Подлозиевка Ахтырского района.

На место происшествия был направлен дежурный караул 6-й государственной пожарно-спасательной части.

По прибытию было установлено, что огнем охвачено перекрытие на площади в 2 кв. м и кровля на площади до 1 кв. м. Образовалась угроза дальнейшего распространения огня на остальные части дома.

В 19:07 возгорание локализовали, а в 19:39 - использовав на тушение около 1 тонны воды, полностью ликвидировали.

Всего на тушение было привлечено 1 единицу специальной техники и 4 человека личного состава от Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.