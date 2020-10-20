Сумчан приглашают на забег памяти тренера

Забег на 5 км пройдет в Сумах на студенческом пляже в субботу, 5 декабря. Начало в 12.00.
РАСПИСАНИЕ:
11:00-11:45 - выдача стартовых пакетов на месте старта;
12:00 - старт;
12:40 - награждение победителей и призеров;
Место старта: 50.895163, 34.799072 - студенческий пляж.
Страница забега в Фейсбуке.
Регистрация тут.
Пакет Track 5km включает: стартовый номер, медаль финишера, чип, сумка, вода, смс с результатом, электронный диплом финишера.
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