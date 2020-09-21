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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 11:23304

За неделю четверо жителей Сумщины погибли на пожарах

На территории области зарегистрировано 5784 опасных событий. В результате пожаров погибло 4 человека. Огнем уничтожено и повреждено 27 зданий, 1 единица автотракторной техники.

Пожарно-спасательными подразделениями Сумщины осуществлено 56 оперативных выездов. Во время ликвидации пожаров спасены 38 зданий, 1 единица автотракторной техники, всего материальных ценностей на сумму более 2 млн. 515 тыс. грн.

Пиротехниками Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям уничтожен 1 боеприпас времен Второй мировой войны, обнаруженный на территории области.

Как свидетельствует статистика, значительная часть пожаров приходится на жилой сектор. Поэтому спасатели в очередной раз предупреждают население: будьте ответственными в соблюдении правил пожарной безопасности и крайне осторожными в обращении с огнем.

Другая опасность, это пожары в природных экосистемах, которые могут привести к уничтожению лесных насаждений, зданий, и даже к травмам и гибели людей. Поэтому предостерегаем: не сжигайте сухую растительность, не разводите костры на открытых территориях и соблюдайте правила пожарной безопасности в лесах. При обнаружении признаков пожара в природных экосистемах немедленно звоните в Службу спасения «101», сообщает Управление Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Сумской области.

Общество ГСЧС

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