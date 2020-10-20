У Сумах відкриється фотовиставка «#ГероїСередНас»

Вони живуть і працюють поряд з нами. За бурхливими подіями сьогодення, ми часто не помічаємо, що справжні герої живуть поряд з нами. Це поліцейські та медики, пенсіонери та працівники культури, газовики та спортсмени, робочі заводу та офіціанти. Всі надзвичайно колоритні та різні, і в той же час непомітні для нас. Але кожен з них – герой.
Організатори ставлять перед собою завдання – привернути увагу суспільства до ветеранів, їх проблем та їхнього життя в суспільстві. До дня Збройних Сил України презентують цю фотовиставку, яку готували з фотографами-волонтерами майже рік.
Презентація відбудеться у п’ятницю 4 грудня о 17:00 у Конгрес Центрі СумДУ. І буде відкрита впродовж трьох тижнів. Вхід вільний.
Race Project организует забег Track 5 km памяти тренера Петра Сайко....
13-14 ноября в Сумах пройдут сразу 4 матча чемпионата Украины по гандболу среди мужских команд высшей лиги....
Уже традиционный для Сум забег Святого Николая запланирован в субботу, 19 декабря....
Сегодня, 1 ноября, АФФК «Сумы» сыграет в гостях против «ДЕ Трейдинга» с Донетчины....
Липоводолинский «Альянс» после трех пропущенных из-за коронавируса матчей возвращается на поле....