Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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Сьогодні у Сумах відкриється фотовиставка «#ГероїСередНас»

Це — проєкт про 13 героїв учасників АТО/ООС, які пройшли горнило війни, повернулися додому та продовжують виконувати важливу соціальну місію.

Вони живуть і працюють поряд з нами. За бурхливими подіями сьогодення, ми часто не помічаємо, що справжні герої живуть поряд з нами. Це поліцейські та медики, пенсіонери та працівники культури, газовики та спортсмени, робочі заводу та офіціанти. Всі надзвичайно колоритні та різні, і в той же час непомітні для нас. Але кожен з них – герой.

Організатори ставлять перед собою завдання – привернути увагу суспільства до ветеранів, їх проблем та їхнього життя в суспільстві. До дня Збройних Сил України презентують цю фотовиставку, яку готували з фотографами-волонтерами майже рік.

Презентація відбудеться у п’ятницю 4 грудня о 17:00 у Конгрес Центрі СумДУ. І буде відкрита впродовж трьох тижнів. Вхід вільний.

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Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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