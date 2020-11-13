Сьогодні у Сумах відкриється фотовиставка «#ГероїСередНас» Це — проєкт про 13 героїв учасників АТО/ООС, які пройшли горнило війни, повернулися додому та продовжують виконувати важливу соціальну місію.

Вони живуть і працюють поряд з нами. За бурхливими подіями сьогодення, ми часто не помічаємо, що справжні герої живуть поряд з нами. Це поліцейські та медики, пенсіонери та працівники культури, газовики та спортсмени, робочі заводу та офіціанти. Всі надзвичайно колоритні та різні, і в той же час непомітні для нас. Але кожен з них – герой.

Організатори ставлять перед собою завдання – привернути увагу суспільства до ветеранів, їх проблем та їхнього життя в суспільстві. До дня Збройних Сил України презентують цю фотовиставку, яку готували з фотографами-волонтерами майже рік.

Презентація відбудеться у п’ятницю 4 грудня о 17:00 у Конгрес Центрі СумДУ. І буде відкрита впродовж трьох тижнів. Вхід вільний.