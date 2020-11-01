Сьогодні в Сумах презентують виставку живопису Заслуженого художника України Сьогодні, 1 грудня, міська галерея запрошує сумчан на виставку живопису Заслуженого художника України, живописця, графіка Ігоря ВАСИЛЕВСЬКОГО.

В експозиції будуть представлені персональні роботи митця та твори його учнів, послідовників – учасників ініціативної групи «Окраса». Переглянути виставку можна по 13 грудня. Вхід вільний, але з обов’язковим дотриманням усіх карантинних обмежень.