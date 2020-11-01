Сьогодні в Сумах презентують виставку живопису Заслуженого художника України

В експозиції будуть представлені персональні роботи митця та твори його учнів, послідовників – учасників ініціативної групи «Окраса».
Переглянути виставку можна по 13 грудня.
Вхід вільний, але з обов’язковим дотриманням усіх карантинних обмежень.
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