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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 11:58704

Сумчанин незаконно лишил свободы свою бывшую

В Сумах 29 ноября, около одиннадцати утра, в полицию позвонила сумчанка с сообщением о совершении преступления. Она объяснила, что стала свидетелем того, как незнакомый молодой человек силой посадил в машину девушку из их подъезда и повез неизвестно куда.

Правоохранители быстро установили марку машины неизвестного, а затем в одном из автокооперативов города нашли и машину, и его самого. В салоне легковушки находилась и девушка, которую злоумышленник, вопреки ее воле, забрал с собой.

Полицейские опросили потерпевшую, и установили, что 29-летняя сумчанка находилась дома, когда к ней пришел бывший ухажер. Не дав девушке одеться, он силой вывел ее из квартиры, посадил в машину и повез в гараж.

Неизвестно, какая бы участь постигла потерпевшую, если бы помешать планам злоумышленника не стали внимательность жителей подъезда и оперативность работников полиции.

Следователи квалифицировали действия 32-летнего молодого человека как незаконное лишение свободы и открыли уголовное производство по признакам ч.1 ст. 146 УК Украины «Незаконное лишение свободы или похищение человека». Пока он задержан в порядке ст. 208 УПК Украины, полиция решает вопрос об объявлении ему подозрению в совершении преступления и избрании меры пресечения.

Следствие продолжается, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право
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