В Шостке спасатели вытащили «скорую» из кювета

На место происшествия был направлен дежурный караул 5-й государственной пожарно-спасательной части.
По прибытию было установлено, что во время движения по вызову на скользком участке пути автомобиль занесло на обочину. Спасатели с помощью пожарного вездехода на базе ЗИЛ 131 отбуксировали транспортное средство на безопасный участок пути, откуда оно самостоятельно продолжил движение.
Всего к оказанию помощи были привлечены 1 единицу специальной техники и 4 человека личного состава от Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.