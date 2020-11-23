В Шостке спасатели вытащили «скорую» из кювета 29 ноября в 13:44 в Службу спасения "101" поступило сообщение о необходимости оказания помощи в буксировке автомобиля скорой медицинской помощи по ул. 8-го марта в г. Шостка.

На место происшествия был направлен дежурный караул 5-й государственной пожарно-спасательной части.

По прибытию было установлено, что во время движения по вызову на скользком участке пути автомобиль занесло на обочину. Спасатели с помощью пожарного вездехода на базе ЗИЛ 131 отбуксировали транспортное средство на безопасный участок пути, откуда оно самостоятельно продолжил движение.

Всего к оказанию помощи были привлечены 1 единицу специальной техники и 4 человека личного состава от Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.