В Ромнах на ремонте дороги украли 3,5 млн грн На Сумщине сообщено о подозрении директору ООО, из-за злоупотребления полномочиями которого государственным интересам нанесен 3,5 млн грн ущерба

Роменской местной прокуратурой 27 ноября сообщено о подозрении директору общества с ограниченной ответственностью по факту служебной подделки официальных документов и злоупотребление полномочиями, повлекшее государственным интересам ущерб в размере 3,5 млн грн (ч. 2 ст. 364-1, ч. 1 ст. 366 УК Украины).

По данным следствия, в ноябре 2018 года между Управлением жилищно-коммунального хозяйства Роменского городского совета и указанным обществом заключен договор на текущий ремонт автомобильной дороги в г. Ромны. После завершения работ директор общества предоставил заказчику акты выполненных работ, на основании которых за выполненный ремонт получил 6,7 млн грн. Однако согласно выводам экспертов фактически выполненные работы не соответствуют актам приемки выполненных строительных работ. Поэтому директор общества, злоупотребляя полномочиями и действуя вопреки государственным интересам, получил неправомерную выгоду на общую сумму 3,5 млн грн.

Противоправная деятельность подозреваемого разоблачена по материалам Управления Службы безопасности Украины в Сумской области Роменским отделом полиции под процессуальным руководством прокуратуры, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.