На Сумщине водителя придавило машиной 29 ноября в 15:09, в Службу спасения 101, от работников «скорой» поступило сообщение о необходимости оказания помощи водителю грузовика по ул. Слободская в г. Ворожба Белопольского района.

На место происшествия был направлен дежурный караул 20-й государственной пожарно-спасательной части.

По прибытию было установлено, что во время движения авто вышло из строя, и водитель остановился, чтобы его починить, поставив тягач с прицепом на домкрат. Однако автомобиль съехал с опоры домкрата и прижал водителя. Еще до прибытия спасателей пострадавший самостоятельно освободился из-под оси прицепа, после чего работники ГСЧС положили пострадавшего на носилки и транспортировали к скорой помощи.

Всего для оказания помощи были привлечены 1 единицу специальной техники и 5 человек личного состава от Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.