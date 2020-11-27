В Сумах изъяли 320 кг контрабандных табачных изделий

В пятницу, 27 ноября, проведено 9 обысков в магазинах, развлекательных заведениях города и у фигурантов производства, во время которых изъято более 320 кг табака и табачных изделий (смесей) для курения кальяна в упаковках без марок акцизного налога или с акцизными марками иностранных государств, что свидетельствует о контрабандном происхождении товара и неуплате в бюджет соответствующих платежей. Стоимость изъятого имущества составляет более 3 млн грн.
По результатам следствия действиям фигурантов уголовного производства будет дана правовая оценка. Досудебное следствие осуществляется следственным управлением ГУ ГФС в Сумской области под процессуальным руководством прокуратуры, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.
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