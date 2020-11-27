В Сумах изъяли 320 кг контрабандных табачных изделий Под процессуальным руководством Сумской областной прокуратуры продолжается досудебное следствие по факту незаконного оборота на территории города Сумы табачных изделий для курения кальяна, совершенное по предварительному сговору группой лиц (ч. 1 ст. 199, ч.ч. 1, 2, 3 ст. 204 УК Украина).

В пятницу, 27 ноября, проведено 9 обысков в магазинах, развлекательных заведениях города и у фигурантов производства, во время которых изъято более 320 кг табака и табачных изделий (смесей) для курения кальяна в упаковках без марок акцизного налога или с акцизными марками иностранных государств, что свидетельствует о контрабандном происхождении товара и неуплате в бюджет соответствующих платежей. Стоимость изъятого имущества составляет более 3 млн грн.

По результатам следствия действиям фигурантов уголовного производства будет дана правовая оценка. Досудебное следствие осуществляется следственным управлением ГУ ГФС в Сумской области под процессуальным руководством прокуратуры, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.