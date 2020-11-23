Подробности об аварии на Героев Крут, в которой сбили сумчанку Сегодня, 30 ноября, в Сумах на улице Героев Крут произошло ДТП.

Сообщение о автопроисшествии поступило сегодня, около 12 часов.

Патрульные, прибывшие на место, огородили место происшествия, предварительно установили, что 22-летний водитель, управляя автомобилем Chevrolet Aveo, не предоставил преимущества в движении и допустил наезд на женщину, которая пересекала проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

Вследствие ДТП 73-летняя гражданка получила телесные повреждения. С множественными травмами ее доставили в Сумскую областную клиническую больницу для оказания медицинской помощи.

На место происшествия для выяснения обстоятельств происшествия инспекторы вызвали следственно-оперативную группу Сумского отдела полиции.