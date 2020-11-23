На Сумщине пенсионеры получат повышенные пенсии с 1 декабря: аж на 2 гривны Об этом сообщает Главное управление Пенсионного фонда Украины в Сумской области.

Ежегодное повышение пенсий с 1 декабря на Сумщине получат 187,6 тысячи человек. Дополнительные расходы Пенсионного фонда на месяц составляют 5,1 млн гривен.

Перерасчет пенсий осуществляется автоматически, поэтому пенсионерам не нужно никуда обращаться подавать заявления. Размер повышения каждому лицу будет определяться индивидуально. В декабре текущего года выплата пенсии будет осуществляться в обновленных размерах.

Законом Украины «О Государственном бюджете Украины на 2020 год» утверждены размеры прожиточного минимума для различных категорий населения, в частности, для лиц, утративших трудоспособность.

С 1 июля 2020 этот показатель составлял 1712,00 грн, с 1 декабря составит 1769,00 грн.

Пересчету подлежат пенсионные выплаты, составляющие которых зависят от размера прожиточного минимума (доплата за сверхнормативный стаж, доплата до минимального размера пенсий, повышение, рассчитываемые исходя из прожиточного минимума).

Размер повышения пенсии, соответственно, будет зависеть от того, какая составляющая пенсионной выплаты исчисляется от величины прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность.

Таким образом, пенсионные выплаты лиц, которые получают пенсию в минимальном размере, увеличатся на 57,00 грн (1769,00 грн - 1712,00 грн) и составят 1769,00 грн.

Лица, у которых от размера прожиточного минимума зависит доплата за сверхнормативный стаж, получат повышение в меньшем размере. Так, например, если доплата за 4 года сверхнормативного стажа составляла 68,48 грн (1712,00 грн х 4%), то с 1 декабря она составит 70,76 грн (1769,00 грн х 4%). Соответственно размер пенсии увеличится на 2,28 грн (70,76 грн - 68,48 грн).