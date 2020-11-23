В Сумах суд будет рассматривать дело по факту пособничества в финансировании терроризма Заречный районный суд г. Сумы будет рассматривать дело по факту пособничества в финансировании терроризма и посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины.

3 декабря в 15.30 состоится подготовительное судебное заседание по делу по обвинению гражданина П. Мужчину обвиняют в пособничестве финансирования терроризма по предварительному сговору группой лиц (ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 258-5 УК Украины) и содействии посягательству на территориальную целостность и неприкосновенность Украины (ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 110 УК Украины).

По версии следствия в течение июня 2016 - сентября 2017 года он совместно с другими неустановленными лицами, будучи осведомленными о факте деятельности на части территории Луганской области террористической организации «ЛНР», наладили поставки продукции ООО «Снек Экспорт» (или снековой продукции) на временно оккупированную территорию.