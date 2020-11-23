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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 16:29363

В Сумах суд будет рассматривать дело по факту пособничества в финансировании терроризма

Заречный районный суд г. Сумы будет рассматривать дело по факту пособничества в финансировании терроризма и посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины.

3 декабря в 15.30 состоится подготовительное судебное заседание по делу по обвинению гражданина П. Мужчину обвиняют в пособничестве финансирования терроризма по предварительному сговору группой лиц (ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 258-5 УК Украины) и содействии посягательству на территориальную целостность и неприкосновенность Украины (ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 110 УК Украины).

По версии следствия в течение июня 2016 - сентября 2017 года он совместно с другими неустановленными лицами, будучи осведомленными о факте деятельности на части территории Луганской области террористической организации «ЛНР», наладили поставки продукции ООО «Снек Экспорт» (или снековой продукции) на временно оккупированную территорию.

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Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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Чемпионат Украины по хоккею на траве
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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