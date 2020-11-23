Из России на Сумщину пытались переправить контрабанду на 9 млн грн Духи, ценные часы и аксессуары, партию тестов для выявления COVID-19 - все это, и не только, пыталась переместить из России группа неизвестных лиц.

Правонарушения разоблачены вечером 29 ноября в ходе реализации полученных от сотрудников оперативно-розыскных подразделений Госпогранслужбы информации о возможной противоправной деятельности на российско-украинской границе.

Общий пограничный наряд от отдела «Великая Писаревка» и пограничного оперативно-розыскного отдела «Краснополье» Сумского отряда во время несения службы у населенного пункта Александровка, заметил на берегу р. Ворскла, которая протекает недалеко от границы, движение четырех неизвестных лиц. Чтобы задержать вероятных правонарушителей, пограничники осуществили предупредительный выстрел в воздух. Однако лица, покинув свои носилки, убежали на территорию Российской Федерации.

В 12 картонных ящиках, которые они незаконно переместили с территории России на территорию Украины, было обнаружено большое количество медицинских средств, в т.ч. и тестов для выявления COVID-19. Также в одном из ящиков найдено двое швейцарских часов класса «люкс» - «HUBLOT», эксклюзивные мужские запонки швейцарской компании «Patek Philippe», два флакона духов «Accento Sospiro» и «Sospiro Opera», а также четыре футляра для хранения элитных часов.

Сейчас товар, общая стоимость которого может достигать более 9 млн грн, доставлен в пограничное подразделение. Продолжаются мероприятия по поиску лиц, причастных к совершению противоправной деятельности.