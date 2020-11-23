Сумчанам нарахували житлові субсидії та пільги за листопад

Так, субсидій на загальну суму 38,9 млн грн. було нараховано 24778 домогосподарствам, пільг при оплаті за житлово-комунальні послуги на суму 13,3 млн грн., – 11506 особам. Загальна потреба в коштах на виплату субсидій та пільг становить 52,2 млн гривень. Їх виплата готівкою буде проведена після надходження відповідного фінансування з державного бюджету, про що буде повідомлено додатково.

Разом із тим, інформація про пільги та субсидії, нараховані в безготівковій формі, суми перерахованих коштів за житлово-комунальні послуги з’явиться в особистому кабінеті АТ «Ощадбанк» 18 грудня 2020 року з одночасним СМС-інформуванням.