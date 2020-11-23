Пасічники Сумщини отримають державну підтримку У Мінекономіки затверджено розподіл бюджетних коштів для надання спеціальної бюджетної дотації обсягом 239,4 млн грн за наявні майже 1,2 млн бджолосімей. Пасічники Сумської області отримають 12,3 млн грн

Підтримку найближчим часом отримають понад 23,4 тис. пасічників України, з яких 209 – фізичні-особи підприємці та сімейні фермерські господарства.

Сумщина в десятці областей, у які надійде найбільша сума дотацій. Зокрема, такі дотації отримають пасічники Вінницької (23,1 млн грн), Кіровоградської (19,4 млн грн), Одеської (15,9 млн грн), Хмельницької (13,3 млн грн), Івано-франківської (12,8 млн грн), Сумської (12,3 млн грн), Миколаївської (12,2 млн грн) та Черкаської (12,0 млн грн) області.

«Уряд продовжуватиме підтримку галузі бджільництва і в подальшому, – зазначив заступник Міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України Тарас ВИСОЦЬКИЙ під час онлайн конференція на тему: «Розвиток галузі бджільництва – державна підтримка галузі бджільництва та підготовка нової редакції Закону України «Про бджільництво». – Але під час оформлення документів на отримання дотацій у виробників найчастіше виникали питання, пов’язані з процедурою реєстрації пасік та про уточнення даних щодо кількості бджолосімей. Мінекономіки зацікавлене в тому, щоб усі бажаючі могли отримати дотації, тому нам цікаво почути думки асоціацій та внести відповідні корективи у цей напрям підтримки на 2021 рік».

Крім того, присутні обговорили останні напрацювання в рамках робочої групи з питань розвитку бджільництва нової редакції Закону України «Про бджільництво». За результатами обговорення законопроєкту, досягнуто домовленості узагальнити отримані пропозиції від членів робочої групи та продовжити детальний розгляд та схвалення остаточної редакції проекту на наступних засіданнях робочої групи.

Довідково. Онлайн конференція на тему: «Розвиток галузі бджільництва – державна підтримка галузі бджільництва та підготовка нової редакції Закону України «Про бджільництво» відбулася 27 листопада за участю заступника Міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України Тараса Висоцького, представників Мінекономіки, Держпродспоживслужби, обласних державних адміністрацій, науковців та профільних асоціацій.