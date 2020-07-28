Сколько заработал Роман Грищенко на должности главы Сумской ОГА? Роман Грищенко подал в НАПК декларацию о доходах перед увольнением из Сумской облгосадминистрации.

Согласно данным, которые он в нее внес, за неполных 8 месяцев на должности главы Сумской ОГА нон заработал почти 434 тыс. грн (чуть больше 50 тыс. грн в месяц).

Также он показал 2 тыс. грн зарплаты по совместительству с Сумском филиале НУВД Украины.

За это же время он скопил 11 тыс. долларов, которые держит в наличке – теперь их у него 55 тыс., не считая 970 тыс. грн.