На Сумщині створюють музей родини Нарбутів У селі Первомайське, що за 13 км від Глухова на Сумщині, створюють музей родини автора проєкту першого Державного Герба України, дизайну української гривні часів УНР та абетки. Щоб дізнатися, як відбувається процес створення музею родини художника Георгія Нарбута, журналісти Суспільного побували в Первомайську.

Первомайське розташоване неподалік родинної садиби Нарбутів, тому обрали саме його. При в’їзді до села гостей зустрічає персонаж Георгія Нарбута – козак Мамай, йдеться в сюжеті Суспільного.

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"Ця візитівка з’явилась у нас тоді, коли створилась наша Березівська громада. Звичайно, таким девізом у нас було зробити село креативним, красивим. Ми прийшли до рішення, що це буде козак Мамай, як частина нашої дорогоцінної картини "Козак Мамай", – розповідає директорка Первомайського НВК Любов Плахова.

Оригінал картини зберігається у майбутньому музеї – в одній зі шкільних кімнат. Картину школі подарував син художника – Данил.

"У 1988 році наш колгосп, тоді іще "Завіти Леніна", організував перший день села. І в цей день запросили Данилу Нарбута. Він приїхав, виступав на сцені, звернувся до своїх земляків і у подарунок привіз картини", – говорить вчителька історії Первомайського НВК Наталія Мешкова.

Родина Нарбутів походить від литовських шляхтичів. Наприкінці ХІХ століття це були дрібні поміщики, які жили за 5 кілометрів від Первомаського на хуторі Нарбутівка, що не вже існує. До наших днів садиба не збереглась. Якою вона була, можна дізнатись за макетом, який зробили учні Наталії Мешкової.

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"Після революції там була початкова школа. Будинок існував довго. У 80-их роках його зруйнували до основи. Але люди пам’ятають, які ходили туди в школу. Тобто, коли ми робили макет, зайшла жінку, яка там вчилася, вона одразу сказала: "О, це будинок Нарбута!", – розповідає вчителька історії.

Відомості про будинок брали не тільки зі спогадів односельчан. Його зобразив сам Георгій Нарбут на одній з ілюстрацій до байки Івана Крилова "Добра лисиця".

Нині для музею збирають експонати тієї епохи. Сьогодні для майбутнього музею передали речі приватної колекції художника та аматора-археолога Костянтина Аленінського.

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Мрія ж тутешніх музейників-аматорів – показувати відвідувачам оригінальні поштові марки та купюри дизайну Георгія Нарбута.