Лебединский горсовет отказался принимать имущество бывшего района Теперь оно перейдет Сумскому району, у которого на его содержание просто не будет средств.

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал мэр Лебедина Александр Баклыков.

«Після нас - хоч потоп…?»

Сьогодні відбулась заключна 71 сесія Лебединської міської ради сьомого скликання. Мабуть враховуючи ту обставину, що частина депутатів не були переобрані на наступний термін, а частина вже почали розподіляти посади у наступній раді, то під завершення своєї каденції міська рада сьомого скликання голосно «гримнула дверима», заблокувавши перехід майна та установ району до міської ради та можливість поступового працевлаштування у міських структурах працівників з району.

Ще у червні Лебединська міська рада звернулась до районної ради з пропозицією передати спільне майно громад Лебединського району до міської ради, щоб зберегти за громадою все те, що створювалось спільними зусиллями багатьох поколінь та щоб уникнути поспіху та колапсу під час формування громади наприкінці року (після виборів). Тоді районна рада категорично відмовилась.

Раптом, за 3 дні до виборів, 22 жовтня 2020 року, на позачерговому засіданні районна рада прийняла рішення про передачу всього майна та установ з району до міської ради. Мабуть були впевнені у іншому результаті виборів до міської ради, адже у вибори "поважних людей" були вкладені величезні кошти та зусилля.

Виконавчий комітет підготував(у межах наявних даних) проєкт рішення «Про безоплатне прийняття майна, установ та закладів зі спільної власності територіальних громад сіл Лебединського району у власність Лебединської міської ради». Пропонувалося прийняти все майно та установи окрім 5-ти, аналогічних тим, що вже декілька десятиліть існували у місті. Мова не йшла про їх фактичне припинення діяльності, а лише про юридичне врегулювання дублювання установ. Мало того, у проекті бюджету на 2021 рік вже було закладено фінансування цих установ після об`єднання, щоб не допустити їх фактичного закриття, адже за кожною установою стоїть як доля працівників так і доля їх вихованців.

Також було підготовлено проєкт рішення про зміну структури апарату міської ради, що давав змогу поступового працевлаштування тих працівників, що будуть вивільнятись і знання та досвід яких був би корисним громаді.

Під час розгляду цих питань у комісіях жодних заперечень з боку депутатів не надійшло.

Але благополуччя громади ніколи не входило до пріоритетів деяких «політичних режисерів» і тому, під час розгляду на пленарному засіданні, ці питання спочатку «втопили» у безпредметних дискусіях, а потім просто провалили голосування «УТРИМАВШИСЬ» від прийняття рішення. Не подіяли жодні вмовляння та заклики до здорового глузду та відповідальності депутатів перед тисячами мешканців Лебединської громади.

Наслідки будуть невтішними. У Сумський район підуть: адмінбудівля Лебединської ради та РДА, Лебединська ЦРЛ, Районний Будинок Культури, Будинок дитячої та юнацької творчості, Центральна Бібліотека, краєзнавчий музей, сьльгоспуправа, відділ освіти та десятки інших об`єктів.

А чи потрібні будуть Сумському району працівники Лебединщини, то тут відповідь вже сама напрошується (це вже потенційні безробітні).

Прикро, що деякі депутати всю каденцію діяли за принципом «чим гірше для міста – тим краще для них», а ті, хто переобрався, у боротьбі за посади у майбутній міській раді (для себе чи своїх однопартійців), вже сьогодні ладні знехтувати інтересами громади.

Публікую протоколи цих знакових голосувань, щоб громада міста знала «своїх героїв», що відмовились від прийняття у власність громади майна (створеного не одним поколінням) та позбавив працівників установ та закладів району на новорічні свята засобів для існування", - написал мэр.