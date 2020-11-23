Уроженка Сумщины провела в Норвегии акцию в память о жертвах Голодомора в Украине 35-летняя Анастасия Смык родилась и выросла в с. Ястребщина Глуховского района, а после окончания сельской школы уехала учиться в другой город, а затем - жить и работать на другой конец земного шара - в далекую и холодную Норвегию.

Любознательная Настя, обладающая пытливым умом и неуемной энергией, сразу же заработала репутацию активистки и заняла должность заместителя главы Украинской общины Восточной Норвегии, а спустя еще некоторое время перевезла к себе из Ястребщины брата Александра, и теперь они вдвоем популяризируют украинские традиции, чтобы даже за тысячи километров не забывать родные корни, пишет Ваш шанс.

И вот, в субботу, 28 ноября, Анастасия организовала и провела акцию в память о жертвах Голодомора в Украине в 1932-1933 гг. В этом украинке помогала норвежская организация Stiftelsen Oseberg Vikingarv, которая в тот день готовила корабли к зимнему сезону. В построенном ими тенте над лодкой Saga Oseberg Настя приготовила вкусный обед на открытом огне. Затем женщина рассказала норвежцам о трагичных событиях тех страшных лет. Все присутствующие почтили память погибших украинцев и зажгли свечи.

Благодаря таким настоящим патриотам, как А.Смык, воспоминания о важных для Украины вехах истории будут жить всегда, в каком бы уголке планеты ни находились ее уроженцы.