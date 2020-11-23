Почему Украине на самом деле нужен локдаун, - Степанов Локдаун для Украины и для Министерства здравоохранения необходим не только чтобы уменьшить количество больных коронавирусом.

Такой информацией поделился глава Минздрава Максим Степанов в ток-шоу "Свобода слова".

Кроме COVID-19, есть еще одна веская причина — грипп. В зимний период обычно наблюдается вспышка этого заболевания. Поэтому, чтобы уберечься от двух болезней одновременно, Минздрав хочет ввести трехнедельный жесткий карантин. Максим Степанов сообщает, что люди, больные гриппом, также рискуют получить осложнения в виде пневмоний. И больных также необходимо немедленно госпитализировать и изолировать от здорового населения. После трех недель Министерство здравоохранения надеется увидеть сбалансированную и положительную статистику как коронавируса, так и гриппа. Однако острая потребность в локдауне не гарантирует того, что он действительно будет. Правительство до сих пор не создало финальную модель карантина. Также Степанов отрицает введение жестких ограничений с 23 декабря.