На Сумщине 796 новых случаев COVID-19: 8 летальных На утро 1 декабря в Сумской области подтверждено уже 29 627 случаев заболевания COVID-19.

За понедельник диагноз подтвердили у 796 человек.

Выздоровело 419 человек, - всего 11120. Умерло 8, - всего 371. Болеют 18136.

В Украине зафиксировано 12498 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19. В частности, заболели 586 детей и 646 медработников.

Также за минувшие сутки госпитализированы - 1470 человек; летальных случаев - 221; выздоровели - 10023 человека; осуществлено тестирований за сутки - 62327 (в частности методом ПЦР - 33817, методом ИФА - 28510).

За все время пандемии в Украине заболело - 745 123 человека; выздоровели - 355 172 человека; летальных исходов - 12 548; проведения ПЦР-тестов - 4562589.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г.. Киев (1799), Одесской (889), Днепропетровской (870), Киевской (841) и Львовской (813) областях.