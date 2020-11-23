На Сумщине 29627 случаев заболевания COVID-19: подробности По состоянию на 1 декабря в Сумской области 29627 случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

За минувшие сутки COVID-19 подтвердили у 796 человек (Сумы - 184, Шостка – 30, Конотоп – 62, Ромны – 91, Ахтырка - 96, Глухов - 22, Лебедин – 13, Белопольский р-н – 18, Бурынский р-н – 16, Великописаревский р-н - 9, Глуховский р-н - 9, Конотопский р-н - 15, Краснопольский р-н – 4, Кролевецкий р-н - 21, Лебединский р-н - 7, Липоводолинский – 18, Недригайловский – 38, Ахтырский р-н - 15, Роменский – 58, Середина-Будский р-н – 1, Сумской р-н – 13, Тростянецкий р-н – 38, Ямпольский – 18 ).

За все время пандемии на Сумщине было зафиксировано 371 летальный случай. Из них 8 за последние сутки: Сумы – 5, Ромны, Роменский и Сумской районы – по 1.

Сейчас от COVID-19 в Сумской области выписаны 11120 человек, из них за минувшие сутки - 419 (Сумы - 93, Шостка – 97, Конотоп – 1, Ромны – 38, Ахтырка – 1, Глухов - 5, Лебедин – 6, Белопольский р-н - 4, Бурынский – 15, Глуховский р-н - 1, Кролевецкий – 37, Лебединский – 1, Недригайловский – 35, Роменский – 1, Середина-Будский – 1, Сумской р-н – 10, Тростянецкий – 38, Шосткинский – 9, Ямпольский - 24).