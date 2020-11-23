В Краснополье пожарные ликвидировали возгорание жилого дома 30 ноября в 18:22 на линию экстренного вызова 101 поступило сообщение о возгорании жилого дома по ул. Славянская в пгт Краснополье.

О пожаре сообщил владелец, который почувствовал резкий запах дыма в помещении. На место происшествия был направлен дежурный караул 11-й государственной пожарно-спасательной части.

По прибытию на место происшествия пожарные установили, что огнем охвачен дымоход, образовалась угроза дальнейшего распространения огня на остальные части здания.

В 18:40 возгорание локализовали, а в 18:50 - потратив на тушение около 500 л воды, полностью ликвидировали.

Всего на тушение было привлечено 1 единицу специальной техники и 4 человека личного состава от Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.