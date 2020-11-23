Четверо пассажиров, в том числе двое детей, пострадали в ДТП на Сумщине ДТП произошло 30 ноября в Липоводолинском районе на автомобильной дороге Липовая Долина-Ромны.

33-летний роменчанин на автомобиле Шкода А5 не справился с управлением на закругленном участке дороге не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем Газель под управлением жителя Черниговской области. Вследствии ДТП четверо пассажиров автомобиля Шкода, в том числе двое детей, получили телесные повреждения разной степени тяжести. Один ребенок отправлен на лечение в ЦРБ. По предварительным данным, признаков опьянения у водителей не выявлено. Машины изъяты на штрафплощадку, — сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Сумской области, пишет Панорама.