Стали известны подробности тройной аварии на Харьковской в Сумах Авария произошла 30 ноября вечером на автомобильной дороге по ул. Харьковской неподалеку от «Сумыхимпрома».

43-летний мужчина, находясь за рулем ВАЗ 2108 в состоянии алкогольного опьянения, не справился с управлением и допустил сначала боковое столкновение с автомобилем «Тайота Рав 4» под управлением 54-летнего сумчанина, а после разворота — с автомобилем «Дачия Логан» под управлением 39-летнего сумчанина.

В результате, по предварительным данным, пострадал лишь 45-летний пассажир ВАЗа, которого доставил в террокальное отделение СОКБ. Другим участникам медпомощь предоставлялась без госпитализации, — сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Сумской области, пишет Панорама.