На Сумщине спасатели оказали помощь водителю (видео)

На место происшествия был направлен дежурный караул 23-й государственной пожарно-спасательной части.
По прибытию было установлено, что во время движения на скользком участке пути автомобиль занесло на обочину. Спасатели с помощью лебедки установленной на пожарном вездеходе на базе КРАЗа отбуксировали транспортное средство на безопасный участок пути, откуда оно самостоятельно продолжил движение. В салоне автомобиля находились водитель и пассажирка, которые в результате происшествия не пострадали.
Всего к оказанию помощи были привлечены 1 единицу специальной техники и 3 человека личного состава от Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.