На Сумщине спасатели оказали помощь водителю (видео) 30 ноября в 18:40 в Службу спасения "101" от работников Национальной полиции поступило сообщение о необходимости оказания помощи в буксировке микроавтобуса на автодороге «Хмелев – Чернеча Слобода - Бурынь» вблизи г. Бурынь.

На место происшествия был направлен дежурный караул 23-й государственной пожарно-спасательной части.

По прибытию было установлено, что во время движения на скользком участке пути автомобиль занесло на обочину. Спасатели с помощью лебедки установленной на пожарном вездеходе на базе КРАЗа отбуксировали транспортное средство на безопасный участок пути, откуда оно самостоятельно продолжил движение. В салоне автомобиля находились водитель и пассажирка, которые в результате происшествия не пострадали.

Всего к оказанию помощи были привлечены 1 единицу специальной техники и 3 человека личного состава от Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.