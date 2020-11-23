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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 10:53212

На Сумщине спасатели оказали помощь водителю (видео)

30 ноября в 18:40 в Службу спасения "101" от работников Национальной полиции поступило сообщение о необходимости оказания помощи в буксировке микроавтобуса на автодороге «Хмелев – Чернеча Слобода - Бурынь» вблизи г. Бурынь.

На место происшествия был направлен дежурный караул 23-й государственной пожарно-спасательной части.

По прибытию было установлено, что во время движения на скользком участке пути автомобиль занесло на обочину. Спасатели с помощью лебедки установленной на пожарном вездеходе на базе КРАЗа отбуксировали транспортное средство на безопасный участок пути, откуда оно самостоятельно продолжил движение. В салоне автомобиля находились водитель и пассажирка, которые в результате происшествия не пострадали.

Всего к оказанию помощи были привлечены 1 единицу специальной техники и 3 человека личного состава от Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

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