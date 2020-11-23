В Конотопе выпало 15 см снега Как сообщает Сумской областной гидрометцентр, на утро 1 декабря в Конотопе выпало 15 см снега.

Это максимум по Украине. Чуть меньше – 12 см в Сарнах Ривненской области. Также снег выпал в Глухове – 10 см, Дружбе – 9 см, Ромнах – 6 см и окрестноcтях…