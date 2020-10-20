Ушел из жизни бывший руководитель государственной исполнительной службы Коллектив Северо-Восточного межрегионального управления Министерства юстиции (г. Сумы) выражает глубокие соболезнования родным и близким Воронкова Владимира Егоровича.

Владимир Егорович был ветераном органов юстиции и первым руководителем созданной в 1999 году государственной исполнительной службы и в дальнейшем - наставником для государственных исполнителей Сумщины. Пользовался большим уважением среди специалистов юстиции всей области.