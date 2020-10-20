Ушел из жизни бывший руководитель государственной исполнительной службы

Владимир Егорович был ветераном органов юстиции и первым руководителем созданной в 1999 году государственной исполнительной службы и в дальнейшем - наставником для государственных исполнителей Сумщины. Пользовался большим уважением среди специалистов юстиции всей области.
О смерти коллеги сообщила в Фейсбуке замдиректора гимназии № 1 Лариса Симоненко....
На 86-м году ушел из жизни Анатолий Федорович Смиянов....
Сегодня, 9 ноября, ушел из жизни генерал-майор милиции, глава Сумской областной ветеранской организации ОО «Ассоциация ветеранов МВД Украины» Петр Дяченко....
Сьогодні, 28 жовтня, помер колишній учитель і заступник гімназії № 1 Богдан Бережницький....
После продолжительной болезни ушла из жизни бывший руководитель Службы по делам детей Екатерина Голосна....