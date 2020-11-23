В Сумах сбили пешеходку Авария произошла в Сумах на улице Харитоненко в 18:30.

Будучи за рулем Toyota Auris, 38-летний водитель совершил наезд на женщину-пешехода, которая перебегала дорогу вне пешеходного перехода. В результате столкновения 32-летняя сумчанка получила травмы правой руки, правой ноги, таза и сейчас находится под наблюдением врачей нейрохирургического отделения областной больницы. Предварительно признаков опьянения у водителя не обнаружено. Машина помещена на штрафплощадку.

Полиция по фактe открыла уголовное производства по признакам ч.1 ст. 286 Уголовного кодекса Украины, в рамках которого устанавливает причины и обстоятельства аварии, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.