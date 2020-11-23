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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 12:36159

Полиция разыскивает мошенницу, которая обманула 66-летнюю жительницу Лебедина

Женщине позвонила якобы «невестка» и плача сообщила, что попала в неприятную ситуацию.

В полицию обратилась гражданка, которая сообщила, что 30 ноября около десяти утра на ее мобильный телефон поступил звонок якобы от ее невестки. Последняя плача сообщила, что на улице столкнулась с женщиной, у которой в результате разбился телефон стоимостью 14 000 гривен. «Невестка» уверяла, что ее обязали возместить ущерб, чтобы избежать проблем с полицией. После чего потерпевшая перечислила средства на указанный ей банковский счет мошенников. Придя в себя, женщина позвонила близким, таким образом и обнаружила, что стала жертвой мошенников.

Следователи открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 190 Уголовного кодекса Украины «Мошенничество», в рамках которого проводятся мероприятия с целью установления и задержания злоумышленника.

Работники полиции в очередной раз предостерегают граждан не доверять незнакомцам, быть более осмотрительными в телефонных разговорах. Если вам сообщают, что ваши близкие находятся в полиции или в больнице, обязательно позвоните на личный номер родных или на специальную линию «102», сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

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